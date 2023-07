Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections – Trailer zum Story-Modus

In „Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ erwartet die Spieler ein Story-Modus, der eine originale Geschichte um Boruto erzählt, die exklusiv für das Spiel kreiert wurde. Dieser Story-Arc stellt neue Charaktere der Ninja-Welt vor, die ebenfalls speziell für das Spiel entwickelt und designt wurden.

Die Handlung spielt während der Ereignisse von Boruto, nachdem in der Ninja-Welt Frieden eingekehrt ist und Naruto zum Hokage ernannt wurde. Boruto entdeckt ein beliebtes Online-Spiel namens „Ninja Heroes“ und trifft daraufhin Nanashi, einen Navigator aus diesem Spiel. In der Zwischenzeit passiert etwas Ungewöhnliches in der realen Welt, woraufhin der Fünfte Große Ninja-Krieg auszubrechen droht. Während die Ninja-Welt im Chaos versinkt, findet Boruto heraus, dass ein mysteriöser Mann namens Merz versucht, den Krieg anzufachen.

Bandai Namco möchte „Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections“ noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Seite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

