Highrise City – Ende der Early Access-Phase noch dieses Jahr

Die Teams von Deck12 Spotlight und Entwicklerstudio FourExo Entertainment haben ein neues Update für „Highrise City“ veröffentlicht. Es ist das finale Update vor dem Ende Der Early Access-Phase des City Builders.

Noch dieses Jahr soll das Release-Update folgen, an dem bereits seit Monaten gearbeitet wird. Es soll mehr Features und Verbesserungen beinhalten als jedes Update zuvor. Öffentlicher Nahverkehr mit Bussen wird seinen Weg in das Spiel finden, Umspannwerke und Stromleitungen werden eingeführt, Missionen werden das Geschehen auch mit kleinen Geschichten erweitern. Dazu kommen noch gigantische neue Hochhäuser und ein ganz besonderes Gebäude, welches in mehreren Phasen errichtet werden muss.

Mit dem aktuellen Update wurde ein neues Forschungssystem eingeführt. Zudem wurde das UI überarbeitet und kleinere visuelle Verfeinerungen vorgenommen. Ebenso gibt es zahlreiche Quality of Life Verbesserungen. Der frische Trailer gibt einen guten Überblick, was Spieler zu erwarten haben: Einen modernen City Builder mit einem starken Fokus auf Waren- Wirtschaftsketten.

„Highrise City“ ist für PC via Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) erhältlich. Die offizielle Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung