Alone in the Dark – Neuer Teaser veröffentlicht

Von dem Entwickler Pieces Interactive stammt ein neuer Teaser-Trailer zur kommenden Neuinterpretation des Survival-Horrorspiels „Alone in the Dark“. Der neue Teaser enthüllt „The Dark Man“ – ein Schrecken, der die Spieler in Angst und Schrecken versetzen soll. Am morgigen Mittwoch sollen weitere Informationen folgen.

In „Alone in the Dark“ könnt ihr als Edward Carnby oder als Emily Hartwood spielen und euch in einem düsteren Szenario im Süden des Jahres 1920 wiederfinden. Euer Ziel ist es, das Geheimnis von Derceto Manor zu lüften, einem Heim für Geisteskranke, in dem etwas Unheimliches lauert.

Während eures Abenteuers werdet ihr auf seltsame Bewohner, albtraumhafte Welten und gefährliche Monster treffen. Die Grenzen zwischen Realität, Mysterium und Wahnsinn werden verwischen, und ihr müsst lernen, wem ihr vertrauen könnt und welche Schritte ihr als nächstes unternehmen werdet.

Das von Pieces Interactive in Schweden entwickelte Spiel wird für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 erhältlich sein. Die Veröffentlichung erfolgt laut Publisher THQ Nordic voraussichtlich am 25. Oktober 2023.

Quelle: Pressemitteilung