Outcast: A New Beginning – Neuer Trailer

THQ Nordic veröffentlichte einen neuen Trailer zu „Outcast: A New Beginning“. Dieser Trailer rückt nicht nur Cutter Slade in den Mittelpunkt, sondern präsentiert euch allerhand Gameplay-Szenen aus dem kommenden Werk, das vom Entwickler Appeal Studios stammt.

In „Outcast: A New Beginning“ kehrt Protagonist Cutter Slade in die Alien-Welt von Adelpha zurück. Er wurde von den allmächtigen Yods wiederbelebt und stellt bei seiner Rückkehr fest, dass die Talaner versklavt wurden, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt wurde und seine eigene Vergangenheit mit den angreifenden Robotertruppen in Verbindung steht. Nun liegt es an ihm, sich auf eine Mission zu begeben und den Planeten erneut zu retten.

Das Spiel befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in der Entwicklung. Wann der Titel das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Pressemitteilung