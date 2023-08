Immortals of Aveum – Launch-Trailer

Heute veröffentlichten Electronic Arts und Ascendant Studios den Singleplayer-Magie-Shooter „Immortals of Aveum“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Der First-Person Shooter wurde auf der Unreal Engine 5.1 entwickelt und bietet ein Fantasy-Universum, wo euch eine storybasierte Kampagne mit Magie-Action und Rätsel erwartet soll.

„Immortals of Aveum“ erzählt die Geschichte von Protagonist Jak (Darren Barnet), der herausfindet, dass er ein mit Magie „Beschenkter“ ist und deswegen wider Willen in den tobenden Ewigen Krieg hineingezogen wird. Die mächtige Generalin Kirkan (Gina Torres) und ihr Elite-Orden von Kampfmagiern – die Unsterblichen – nehmen Jak auf und lehren ihn, die drei Magiefarben Blau, Grün und Rot zu meistern. Während sich mächtige Magier und Heerscharen von Soldaten auf beiden Seiten des Ewigen Kriegs bekämpfen, muss Jak gemeinsam mit den Unsterblichen die Mysterien um Aveums schwierige Vergangenheit aufdecken, wenn er das Blatt im Ewigen Krieg wenden und Sandrakk, den mächtigen Kriegsherrn von Rasharn, und seine mysteriöse Begleitung, die Hand, besiegen will.

„Ich habe Ascendant Studios mit dem Ziel gegründet, einen Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive zu erschaffen, bei dem sich die Spieler:innen wie mächtige Kampfmagier fühlen können“, erklärt Brett Robbins, CEO und Game Director bei Ascendant Studios. „Wir haben ein Weltklasse-Team aufgebaut, die Unreal Engine 5 gemeistert und ein großartiges Kampfsystem sowie eine neue Geschichte von Grund auf entwickelt – und das alles durch die Jahre der Pandemie. Das war die beste Erfahrung meines bisherigen Berufslebens. Mit der Hilfe unserer Partner bei EA Originals konnten wir unsere Träume verwirklichen und diese wirklich abgefahrene Idee Realität werden lassen. Wir hoffen, das Ergebnis gefällt euch!“

„Ascendant Studios stellt mit Immortals of Aveum die Konventionen des FPS-Genres auf den Kopf“, erklärt Jeff Gamon, General Manager von EA Partners. “Seit dem Start von EA Originals im Jahr 2016 setzen wir uns für Studios ein, die neue Spielweisen entwickeln, sich nicht vor scheuen, neue Wege zu gehen und die es sich zur Aufgabe gemacht haben, qualitativ hochwertige und aufregende Titel zu entwickeln. Wir bei EA freuen uns schon darauf, zu sehen wie Spieler:innen altbekannte Waffen beiseitelegen, gegen Sigillen eintauschen und ihre Magie in diesem erfrischend neuen, anspruchsvollen und actiongeladenen Blockbuster von Team Ascendant entfesseln!“

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung