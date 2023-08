Expeditions: A MudRunner Game – Der erste Trailer

Auf der diesjährigen gamescom präsentierten Publisher Focus Entertainment und Entwicklerstudio Saber Interactive den ersten Trailer von „Expeditions: A MudRunner Game“. Der neuste Teil des „MudRunner“-Franchise soll nächstes Jahr für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

“Einmal mehr freuen wir uns mit Saber, unserem Langzeitpartner, mit dem wir gemeinsam schon MudRunner und SnowRunner veröffentlicht haben, arbeiten zu dürfen,” sagt John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment. “Wir sind gespannt diesen neuen Teil des erfolgreichen Franchises an die Spieler*innen zu bringen, die von all der Erfahrung bei Saber profitieren werden, die über die Jahre mit harter Arbeit gesammelt wurden. Und der Erfahrung, die Focus zu dem Erfolg beitragen konnte.”

„Saber Interactive erweitert einmal mehr die Grenzen der MudRunner Erfahrung, welches ein neues Kapitel des ikonischen Franchise aufschlägt und mit High-Tech Gadgets verbindet. Es geht nicht mehr nur darum, das Land zu erobern; Es geht um Erkunden, Innovation und in das Unbekannte vorzustoßen,“ sagte Tim Willits, Saber COO. „Wir tun alles dafür, das, was MudRunner ausmacht, zu erhalten und gleichzeitig zu erweitern. Egal ob ihr ein Veteran der matschigen Straßen seid oder dies euer erster Ausflug in das MudRunner Universum ist – ihr sollt eine unvergessliche Erfahrung machen.”

Die Homepage von „Expeditions: A MudRunner Game“ findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung