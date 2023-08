Warhammer 40,000: Darktide – Release-Termin für Xbox und Update

Letztes Jahr erschien der Koop-First-Person-Shooter „Warhammer 40,000: Darktide“ für PC. Jetzt verkündete Fatshark, dass das Spiel am 04. Oktober 2023 für die Xbox Series X/S erscheinen wird. Es wird auch via Xbox Game Pass verfügbar werden. Die Xbox-Version soll alle Inhalte und Verbesserungen beinhalten, die die PC-Version seit dem Release im November 2022 erhalten hat.

Zusammen mit der Xbox-Version wird auch ein neues Update erscheinen, welches die Klassen- und Feat-Systeme überarbeitet. Zudem führt es Talentbäume ein. Jede Klasse verfügt über einen Talentbaum mit drei Hauptpfaden, von denen jeder viele Knotenpunkte und mehrere zusätzliche Fähigkeiten aufweist, sodass Spieler an ihrem Spielstil herumbasteln und verschiedene Builds für ihre Charaktere erstellen können.

„Darktide“ ist im „Vermintide“-Franchise angesiedelt und lässt Spieler gegen Horden an Gegnern kämpfen. In den Tiefen der Makropole Tertium droht die Saat der Verderbnis, eine überwältigende Flut der Finsternis auszulösen. Ein als „Admonition“ bekannter ketzerischer Kult versucht, den Planeten Atoma Prime einzunehmen und seine Bewohner auszulöschen. Es liegt an der Inquisition, den Feind zu beseitigen, bevor die Stadt im Chaos versinkt.

Quelle: Pressemitteilung