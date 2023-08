Highrise City – Relase-Termin der Vollversion

Der City Builder „Highrise City“ befindet sich seit zwei Jahren in der Early Access-Phase auf PC. Wie jetzt Publisher Deck13 und Entwicklerstudio FourExo Entertainment bekannt gaben, wird die Early Access-Phase bereits nächste Woche ein Ende finden. Den am 04. September 2023 bringt ein Update das Spiel auf Version 1.0. Damit wird die Vollversion via Steam und GOG verfügbar sein.

„Highrise City“ ist eine Kombination aus klassischem Städtebau und komplexen Wirtschaftssystem. Zudem bietet das Spiel ein herausforderndes Gameplay. Hier ein Überblick der Features:

Städte mit bis zu einer Millionen Einwohnern

5 Bevölkerungsschichten

50 verschiedene Ressourcen

Bis zu 30.000 Gebäude pro Stadt

Bis zu 5.000 Fahrzeuge pro Szene (In der Stadt werden bis zu 20.000 Fahrzeuge simuliert)

Bis zu 20.000 Passanten pro Szene (In der Stadt werden gleichzeitig bis zu 1 Millionen simuliert)

Städte bis zu einem Ausmaß von 194km²

Einstellbarer Schwierigkeitsgrad über verschiedene Regler

Verbessere deine Stadt mit Gesetzen und der Erforschung neuer Technologien

Ressourcen Handel mit anderen Städten

Das Spiel ist für PC auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) zu finden. Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen, zum Beispiel zum Launch-Update, findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung