Asterix & Obelix: Slap Them All 2! – Release-Termin und Gameplay-Teaser

Mit „Asterix & Obelix: Slap Them All 2!“ erscheint noch dieses Jahr ein neues 2D Beat’em Up, das euch in die Welt von René Goscinny und Albert Uderzo schickt, wo ihr euch mit den beiden bekannten Galliern Asterix und Obelix in ein neues Abenteuer begebt. Publisher Microids und Entwickler Mr Nutz Studio veröffentlichen das Spiel am 30. November 2023 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Mit dem neuen Spiel möchte das Entwicklerteam den Comics Tribut zollen und ein originalgetreues visuelles Universum bieten, das an Illustrationen der Comics von Asterix und Obelix erinnert. Neben Asterix, Obelix und den Dorfbewohner erwarten euch auch eine Vielzahl von Schauplätzen, von geheimnisvollen Ruinen im Herzen des Waldes über ein Römerlager bis hin zum majestätischen Lutetia. Jede Etappe der Reise bietet neue Umgebungen, denn ihr Weg führt in weit entfernte Länder. Während des Abenteuers werden zudem diverse Sketche Humor und Emotionen einbringen und die Handlung vorantreiben.

In der Geschichte werden die Gallier von Goudurix um Hilfe gebeten. Er erzählt, dass sein Vater Ozeanix wegen eines Diebstahls inhaftiert wurde, den er nicht begangen hat. Die Aquila von Lutetia, das kostbare goldene Emblem der römischen Legionen, wurde gestohlen und ein Unschuldiger ins Gefängnis geworfen.

Asterix verspricht, die Sache zu untersuchen und bittet Goudurix, sicher im Dorf zu bleiben. Die beiden gallischen Krieger Asterix und Obelix reisen nach Lutetia, um Informationen von einer alten Bekannten zu erhalten, die über die Gerüchte und Intrigen der Stadt gut informiert sein soll.

Gegenüber dem Vorgänger, der 2021 erschien, sollen diverse neue Funktionen und Verbesserungen das Spielerlebnis bereichern. Die unerschrockenen Gallier, Asterix und Obelix, verfügen jetzt über neue Spezialfähigkeiten, die sie für noch stärkere Angriffe aufladen können. Die Kämpfe sollen dynamischer, reichhaltiger und fließender sein, und die Helden können jetzt ihren Wutmodus auslösen, der ihre Stärke erhöht und einen verheerenden ultimativen Angriff entfesselt. Auch einige Elemente der Umgebung können zerstört werden, um Chaos zu stiften und während des Kampfes können Fässer und Hinkelsteine auf Gegner geworfen werden.

Quelle: Pressemitteilung