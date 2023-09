Lords of the Fallen – Neues Gameplay-Video

CI Games Studio HEXWORKS veröffentlichte jetzt ein neues Video, das 17 Minuten ununterbrochenes Gameplay aus „Lords of the Fallen“ zeigt. Das Video wurde erstmals während einer exklusiven Präsentation auf der gamecom 2023 gezeigt. Neben dem neuen Abschnitt der Spielwelt ist auch ein Kampf gegen den Bossgegner Lightreaper und seine geflügelte dreiköpfige Bestie zu sehen.

Das Dark-Fantasy-Action-RPG „Lords of the Fallen“ erscheint am 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Bildmaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung