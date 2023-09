SYNCED – Launch- und Gameplay-Trailer

Publisher Level Infinite und Entwickler NExT Studios veröffentlichten heute den futuristischen Free-2-Play-Koop-Shooter „SYNCED“ für PC via Steam und EGS. Die Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll kommenden Winter folgen.

In „SYNCED“ geht es in den Meridian, eine verwüstete Zone, die von den tödlichen Nanos bevölkert wird. Es handelt sich dabei um ehemalige Menschen, die durch Nanotechnologie verwandelt wurden. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Runner und suchen im Meridian nach Nerva, einer kostbaren Nano-Energiesubstanz.

Die Zone kann allein oder als ein Team aus drei Spielern besucht werden. Runner können ihr Squad vergrößern, indem sie mit Prime Nanos syncen und sie in einsetzbare Companion Nanos verwandeln. Runner können die Fähigkeiten ihrer Companion Nanos strategisch und passend zu ihrem Spielstil einsetzen, um den Verlauf des Kampfes zu verändern.

Companion Nanos sind nur eine Möglichkeit, wie Spieler ihren Build anpassen können. In jedem Run finden Spieler Tauschmaschinen, bei denen sie zufällige Power Ups namens Exchange Mods erhalten. Diese laufen am Ende des Runs aus, bieten aber einen zeitlich begrenzten Power Boost. Zusätzlicher Loot, der von besiegten Gegnern fallen gelassen wird, kann zurück in die Runner-Basis Haven gebracht und dauerhaft als Runner Mod angelegt werden.

Guntech für Waffen sind eine weitere Möglichkeit, wie Spieler ihren Stil festlegen können. Diese Mods werden während des Gameplays freigeschaltet und bieten besondere Features, die die Mechaniken normaler Waffen verändern. Zudem fügen sie einzigartige Features wie den „Vicious Cycle” hinzu, der beim Nachladen alle gefeuerten Kugeln wieder zurückruft und somit zusätzlichen Schaden ausrichtet

Die Webseite von „SYNCED" gibt es hier: Weitere Informationen gibt es auch bei uns:

Quelle: Pressemitteilung