Desolatium – Release-Termin und neuer Trailer

SOEDESCO und das in Spanien ansässige Entwicklerstudio Superlumen haben vor kurzem das offizielle Veröffentlichungsdatum für „Desolatium“ verraten. So soll das Point & Click Adventure am 27. Oktober 2023 für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Informationen zum Release der PC-Version konnten wir soweit nicht in Erfahrung bringen.

Die Geschichte des Spiels werdet ihr aus der First-Person-Perspektive erleben und basiert auf dem Lovecraft-Mythos. Die Level sind mit Aufnahmen von realen Orten generiert worden und lassen sich in 360 Grad erkunden. Erzählt wird die Story aus der Sich von vier Charakteren. Jeder hat eigene Mechanismen und Eigenschaften. In der Rolle der vier Charaktere macht ihr euch auf den Weg euren Freund Carter zu suchen, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Während ihr Hinweisen nachgeht, gilt es auch Entscheidungen zu treffen, dessen Konsequenzen zu unterschiedlichen Enden führen können.

„Desolatium“ sowie eine Demo-Version sind weiterhin auf Steam zu finden (siehe hier). Die Webseite des Mystery-Adventures gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung