Disgaea 7: Vows of the Virtueless – Demo für Konsolen erschienen

Bevor „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ nächsten Monat für PC und Konsolen erscheint, können Spieler einen Blick in das Spiel werfen und zwar in Form einer Demo-Version. Die Demo steht für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 im Nintendo Shop bzw. PlayStation Store zum Download bereit. Ob die Demo auch ihren Weg auf Steam findet, ist soweit nicht bekannt.

Das Strategie-RPG spielt im Reich Hinomoto. Das Reich besteht aus unzähligen Unterwelten und ist die Heimat einer Vielzahl von Dämonen, von denen jeder seinen eigenen Glauben hat. So dauert es nicht lange, bis sich ein Aufstand in der Hölle anbahnt. Inmitten der Aufruhr befinden sich der faule Samurai Fuji und das Bushido-Fangirl Pirilika. Beide kämpfen gegen ein tyrannisches Regime und entdecken auf ihrer Reise vielleicht die Bedeutung von Ehre und Erlösung.

NIS America und Nippon Ichi Software veröffentlichen „Disgaea 7: Vows of the Virtueless“ am 06. Oktober 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie am 3. Oktober 2023 für PC (Steam) in Europa. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung