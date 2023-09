Like a Dragon: Infinite Wealth – Release-Termin, Editionen und mehr

Vor kurzem veranstaltete Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio den Showcase „RGG Like a Dragon Direct“ und präsentierte dort einen Story- und Gameplay-Trailer zu „Like a Dragon: Infinite Wealth“. Gleichzeitig wurden diverse Informationen veröffentlicht, inklusive dem offiziellen Release-Termin. So erscheint das Spiel am 26. Januar 2024 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Passend sind jetzt auch die Vorbestellungen für die physische und alle digitalen Edition möglich. Vorbestellungen beinhalten das „Hero’s Booster Pack“, mit dem Spieler schneller aufsteigen können, sowie ein Special Job Set, das die Jobs Linebacker und Tennis Ace enthält.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass der bekannte Schauspiele Danny Trejo die Stimme von Dwight ist, dem Anführer der Barracudas, der mit Hilfe seines scharfen Geschäftssinns und seiner noch schärferen Machete den größten Markt für gefälschte Waren der Welt überwacht. Zudem leiht Schauspieler, Regisseur und Produzent Daniel Dae Kim seine die Stimme dem skrupellosen Anführer eines Yakuza-Syndikats Masataka Ebina.

In dem Spiel soll ein umfangreiches RPG-Erlebnis erwarten. Dazu gehören Kämpfe mit mehr Tiefe, verbesserte Quality of Life-Features undd ein verbessertes Gameplay, das Geschwindigkeit und Strategie in den Fokus setzt. Außerdem hat die spielbare Party jetzt volle Bewegungsfreiheit während des Kampfes.

Die Webseite von „Like a Dragon: Infinite Wealth" gibt es hier: KLICK!

