War Hospital – Release für Anfang 2024 geplant

„War Hospital“ ist eine Kombination aus Echtzeitstrategie, Survival und Singleplayer-Management-Spiel. Es entsteht derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Wie NACON und Entwickler Brave Lamb Studios jetzt mitteilten, soll die Veröffentlichung Anfang 2024 stattfinden. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

In dem Titel gilt es Entscheidungen zu treffen, um voranzukommen. Es basiert auf der Leitung eines Feldlazaretts und der Behandlung und Rehabilitation verwundeter Soldaten während des Ersten Weltkriegs. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Major Henry Wells und übernehmen das Management eines britischen Feldlazaretts in einer fiktiven Stadt im Norden Frankreichs.

Das Spiel soll so tiefgründig und realistisch wie möglich gestaltet werden und gleichzeitig das Thema respektieren, mit dem es sich beschäftigt. Aus diesem Grund soll „War Hospital“ eine Reihe von Spielmechaniken, darunter Management, Strategie und Rollenspiel bieten.

Diese verschiedenen Systeme sind komplex, und benötigen mehr Entwicklungszeit als bisher angenommen, um die richtige Balance zu finden. Zudem ist das Ziel die die angestrebten Authentizitäts- und Qualitätsziele zu erreichen.

Hier findet ihr das Videospiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung