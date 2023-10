Wizard With A Gun – Launch-Trailer

„Wizard With A Gun“ ist ein kooperatives Koop-Sandbox-Survival-Spiel, welches jetzt von Devolver Digital und Entwickler Galvanic Games veröffentlicht wird. Die PC-Version wurde bereits gestern veröffentlicht und heute folgt der Release für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In „Wizard with a Gun“ streift ihr als einsamer Gunmancer (oder zu zweit im Koop-Modus) durch die zerbrochene, post-apokalyptische Welt namens The Shatter. Baut euch ein tödliches Arsenal magischer Waffen zusammen und trotzt den Kräften des Chaos, die euch in den zufällig generierten Biomen erwarten.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung