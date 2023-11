Enshrouded – Early Access im Januar 2024

Das im Mai 2023 angekündigte Koop-Survival-Action-RPG „Enshrouded“ wird Anfang nächstes Jahr in die Early Access-Phase gehen. Das in Deutschland ansässige Entwicklerstudio Keen Games nannte den 24. Januar 2023 als Starttermin für die Early Access-Phase auf PC.

Das Entwicklerteam verwendet „Portal Knights“ als spirituelle Grundlage für „Enshrouded“ und hat sich von Spieletiteln im Survival-Genre wie „Valheim“ inspirieren lassen, folgt allerdings einem entspannteren Ansatz in Bezug auf die Survival-Elemente. Das Ziel war es, einen angenehmeren Einstieg in das Survival-Genre zu ermöglichen und genug Raum für Spaß zu lassen. Im Hinblick auf die Offenheit und Vielzahl an Crafting- und Baumöglichkeiten wurden hierfür auch Elemente implementiert, die von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Minecraft“ inspiriert wurden.

Quelle: Pressemitteilung