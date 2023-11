Space for Sale – Neuer Trailer zeigt den Koop-Modus

THQ Nordic und Entwickler Mirage Game Studios bieten in „Space for Sale“ auch die Möglichkeit mit einem Freund zu spielen. So kann man zu zweit forschen, zusammenarbeiten und zum größten Weltraummakler-Duo werden. Es gibt insgesamt drei Planeten, die ihr erkunden könnt. Rationalisiere eure Bemühungen, stimmt eure Ausrüstung aufeinander ab, um euch gegenseitig zu ergänzen, und nehmt ein gemeinsames, kosmisches Ziel ins Visier.

Der zweite Spieler kann nahtlos ins Spiel ein- und aussteigen. Nur die Welt des Hosts behält den Spielfortschritt bei, und nur der Host kann das Spiel speichern, aber beide Spieler haben Zugang zu denselben Elementen und können gemeinsam Erfolge erzielen.

„Space for Sale“ ist ein Exploration/Survival-Sandbox-Spiel für PC. Die offizielle Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Mehr zum Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung