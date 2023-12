Marvel’s Blade – Arkane Lyon arbeitet an einem neuen Spiel

Wie Bethesda Softworks und Marvel Games heute verkündeten, arbeitet Arkane Lyon, die Schöpfer hinter „Deathloop“ und „Dishonored“, an einem Spiel, das den Vampirjäger „Blade“ in den Mittelpunkt rückt. Bei dem neuen Spiel handelt es sich um einen Singleplayer-Titel, welche aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und sich an das erwachsene Publikum richten soll.

Vor dem Hintergrund eines abgeriegelten Abschnitts von Paris, der von einer übernatürlichen Krise heimgesucht wird, verspricht das kommende „Blade“-Spiel eine originelle Handlung, die in das markentypische, immersive Gameplay von Arkane Lyon eingebettet ist. Das Auftauchen von Vampiren hat die Stadt des Lichts in die Dunkelheit gestürzt und zwingt ihre Bewohner, sich bis zum Morgengrauen in Sicherheit zu bringen. In der Rolle des „Daywalkers“ streift ihr durch die Straßen von Paris und bekämpft die Vampirbedrohung.

Für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird und ob es sich um einen exklusiven Titel für die Xbox und PC handelt, ist nicht bekannt.

Quelle: Bethesda Softworks / Microsoft