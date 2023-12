Prince of Persia: The Lost Crown – Demo vor dem Release, neuer Trailer

Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ kündigte Ubisoft dieses Jahr einen neuen Action-Adventure-Plattformer an. Während der Game Awards 2023 wurde bekannt gegeben, das interessierte Spieler noch vor dem Release im Januar 2023 einen Möglichkeit haben, das Spiel auszuprobieren. So erscheint am 11. Januar 2024 eine kostenlose Demo-Version auf PC (EGS und Ubisoft Store), Nintendo Switch, sowie Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Des Weiteren zeigten die Entwickler einen neuen Story-Trailer, der auf die Geschehnisse des Spiels einstimmt. Das Spiel selbst ist vom Metroidvania-Genre inspiriert und soll es Spielern erlauben die Welt in ihrem eigenen Tempo zu erforschen. Von der majestätischen Zitadelle der Weisheit bis zu den farbenfrohen Hyrkanischen Wäldern gibt es eine große Auswahl an Umgebungen zu entdecken, die von der Persischen Mythologie inspiriert wurden. Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten und kombiniert diese im Kampf. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung vom Berg Qaf ein, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Sidequests.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Zudem wird das Spiel via Amazon Luna und Ubisoft+ verfügbar sein. Vorbesteller erhalten das “Warrior Within-Outfit “ für den Hauptcharakter des Spiels.

Quelle: Pressemitteilung