Tales of Kenzera: ZAU – Release-Termin und der erste Trailer

Electronic Arts hat zusammen mit dem Entwicklerteam von Surgent Studios den Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil „Tales of Kenzera: ZAU“ angekündigt. Das Singleplayer-Game ist inspiriert von der persönlichen Reise des Gründers von Surgent Studios und BAFTA-nominierten Schauspielers Abubakar Salim, der sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Das Spiel ist eine Hommage an den Vater von Abubakar und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht.

Im Spiel schlüpfen Spiele in die Rolle des trauernden Helden Zau, der seinen geliebten Vater aus den Fängen des Todes befreien möchte. Unter der Anleitung des Todesgottes Kalunga bahnt sich Zau seinen Weg durch mystische Welten in 2.5D, um sich die kosmischen Kräfte der Krieger-Schamanen zunutze zu machen.

„Mir ist es lange Zeit schwer gefallen, einen Weg zu finden, wie ich meine Erfahrung mit Trauer kommunizieren kann. Dass ich das jetzt mit der Geschichte von Zau über Verlust, Wachstum und Heilung in Tales of Kenzera tun kann, fühlt sich sehr richtig an“, erklärt Abubakar Salim. „Videospiele sind für mich das mächtigste Medium, um Geschichten zu teilen. Mein verstorbener Vater hat mich dem Medium nahegebracht und wie könnte ich ihn, unsere Beziehung und unsere Liebe besser ehren als durch diese Erfahrung? Ich bin extrem dankbar und stolz auf das Team an kreativen Köpfen, die an der Entwicklung von Surgent Studios mitgewirkt haben, und ich bin überglücklich, dass EA Originals mir die Plattform und die Möglichkeit gibt, diese Geschichte gemeinsam mit ihnen zu erzählen.“

„Das grundlegende Prinzip von EA Originals ist es, aufstrebende Talente in der Entwicklung von Videospielen zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre mutigen und visionären Geschichten dem globalen Spielepublikum zu präsentieren“, erklärt Jeff Gamon, General Manager von EA Partners. „Unsere Begeisterung für Abus rührende Vision, die von seiner Familiengeschichte und der jahrtausendealten Bantu-Mythologie inspiriert wurde, hat uns dazu angetrieben, Surgent Studios seit der Gründung vor einigen Jahren zu fördern und an sie zu glauben. Das Team von EA Originals ist sehr stolz darauf, Abu dabei zu unterstützen, ein wirklich unvergessliches und ergreifendes Erlebnis mit der Welt zu teilen.“

Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 23. April 2024 angesetzt. Dann soll es für PC (Steam, EGS und EA App), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und umfassen zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können, sowie die visuelle Effektvariante “Kalungas Segen” und den digitalen Begleitcomic Seelenwanderer“, der tiefer in die reichhaltige Geschichte von Kenzera eintaucht.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung