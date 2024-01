Banishers: Ghosts of New Eden – Neuer Trailer

Mit dem neusten Trailer liefern Focus Entertainment und Entwicklerstudio DON’T NOD weitere Einblicke in das kommende Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“. Die beiden Protagonisten des Spiels, Antea und Red, offenbaren in diesem Trailer die Tiefe ihrer Beziehung.

Spieler tauchen ein in eine innige Geschichte über Liebe, Tod und Aufopferung, die zwei Liebende miteinander verbindet. Sie müssen sich den Herausforderungen als Geisterjäger stellen und schwerwiegende Entscheidungen treffen, um ihre verstorbene Weggefährtin zu unterstützen. Dabei wartet eine tragische Wendung des Schicksals auf sie.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint am 13. Februar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Homepage des Action-RPGs gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr das Spiel auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel, inklusive der Collector’s Edition und weiteres Gameplay-Material, gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung