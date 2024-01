Prince of Persia: The Lost Crown – Demo und neue Trailer

Wie angekündigt, hat Ubisoft diese Woche eine spielbare Demo-Version von „Prince of Persia: The Lost Crown“ veröffentlicht. Sie ist für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen verfügbar. Sie gewährt einen ersten Einblick in den Action-Adventure-Plattformer und beinhaltet ausgewählte Teile des Spiels mit vorzeitig freigeschalteten Zeitkräften und Amuletten, um einen besseren Eindruck des Gameplays zu ermöglichen, ohne die Story zu spoilern. Einige Inhalte unterscheiden sich vom finalen Spiel.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für PC (Ubisoft Store und EGS), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Zudem wird das Spiel via Amazon Luna und Ubisoft+ verfügbar sein. Vorbesteller erhalten das “Warrior Within-Outfit “ für den Hauptcharakter des Spiels. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Offizieller Launch-Trailer:

Trailer zum Release der Demo-Version

Quelle: Pressemitteilung