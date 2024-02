Silent Hill 2 – Trailer rückt den Kampf in den Mittelpunkt

Konami und die Entwickler von Bloober Team veröffentlichten im Rahmen der „State of Play“ von Sony ein neues Video zum kommenden Remake des Klassikers „Silent Hill 2“. Der Trailer rückt den Kampf und einige der Monster in den Mittelpunkt.

Das Remake von „Sient Hill 2“ wird von Grund auf neu entwickelt, wie Bloober Team mitteilte. Das Spiel wird mit der Unreal Engine 5-Technologie entwickelt und unterstützt Ray-Tracing, HDR-Effekte, 4K-Auflösung und nutzt das Beleuchtungssystem namens „Lumen“, das ebenfalls Teil der Engine aus dem Hause Epic ist.

Die Geschichte von „Silent Hill 2“ rückt James Sunderland in den Mittelpunkt, der einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat. James reist an den Ort, wo sie gemeinsam so viel erlebt haben,

in der Hoffnung, sie noch einmal zu sehen. Nach seiner Ankunft in Silent Hill wird er jedoch in eine Reihe bizarrer und alptraumhafter Ereignisse verstrickt.

Das Remake erscheint für die PlayStation 5 und für den PC. Einen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht.

Quelle: Konami / Sony