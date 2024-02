Persona 3 Reload – Trailer läutet die „Dunkle Stunde“ ein

Pünktlich zum Wochenende veröffentlichte ATLUS das Remake des RPG-Klassikers „Persona 3“ veröffentlicht. Mit dem Release des Spiels wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch auf das Spiel einstimmen soll.

Die Neuauflage, die auf Basis der Unreal Engine entwickelt wurde, bietet ein runderneuertes Kampfsystem, eine überarbeitete Audioqualität, samt einer neuen englischen Synchronisation, sowie modernisierte Funktionen, die das Spielerlebnis benutzerfreundlicher gestalten.

In „Persona 3 Reload“ schlüpft ihr in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen betritt – auch genannt die Dunkle Stunde. Als Teil einer geheimen Organisation, die sich „SEES“ (Specialized Extracurricular Execution Squad) nennt, kämpft ihr gegen die mysteriösen Schatten. Doch auch der Schulalltag muss zwischen den Erkundungen des „Tartarus“ bewältigt werden.

„Persona 3 Reload“ ist für Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung