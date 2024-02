Reynatis – NIS America kündigt ein neues Action-RPG an

Mit „Reyantis“ kündigte NIS America ein neues Action-RPG an, das im Herbst für Nintendo Switch, PS4, PS5 und Steam erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

In „Reyantis“ verschmelzen die Welten von Freiheit und Ordnung, während die Bürger von Shibuya die Magie fürchten und deren Macht unterdrücken. Diese angespannte Atmosphäre zwingt Zauberer dazu, ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu verbergen, um nicht von den Behörden unterdrückt zu werden. Doch der Zauberer Marin Kirizumi begibt sich auf eine Reise in diese Welt der Zwietracht, auf der Suche nach Freiheit und Selbstbestimmung.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Marin und trefft dabei auf Sari Nishijima, eine Offizierin der „MEA“, einer Organisation, die darauf abzielt, die Zauberer unter Kontrolle zu halten. Doch während Marin und Sari auf unterschiedlichen Seiten dieses Konflikts stehen, müssen sie sich dennoch zusammentun, um die Geheimnisse von Shibuya zu enthüllen und die Mächte zu bekämpfen, die die Stadt bedrohen.

Wie NIS America in der Ankündigung mitteilte, wurde die Stadt Shibuya wurde in „Reynatis“ akribisch nachgebildet. Die Stadt lässt sich im Spiel erkunden. So kann man mit dem Bewohnern interagieren, einkaufen und Quests annehmen. Wer seine übernatürlichen Kräfte in der Stadt einsetzt, der muss damit rechnen, dass die Zivilisten euch bei der „MEA“ melden, die dann auf die Jagd gehen.

Des Weiteren gibt es in Shibuya Bereiche, die von Nebel durchdrungen sind. Das sind Tore zu einer alternativen magischen Welt, die den Namen „Another“ trägt und nur von Zauberern betreten werden kann. Dieses geheime Reich wird von der anti-regierungskritischen Organisation bekannt als die „Gilde“ verwaltet. In „Another“ gibt es Monster, die sich aufgrund der Magie dort ausbreiten.

Ein erster Trailer präsentiert euch allerhand Gameplay-Szenen aus dem kommenden Action-RPG.

