Frostpunk 2 – Release-Termin für PC, Deluxe Edition und Trailer

In Form eines neuen Trailers, der im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase gezeigt wurde, wurde jetzt der offizielle Release-Termin von „Frostpunk 2“ verraten. So wird das Team von 11 Bit Studios den Nachfolger von „Frostpunk“ (2021) am 25. Juli 2024 für PC auf den Markt bringen. Der Titel wird auch mit dem PC Game Pass verfügbar sein.

Neben der Standard Edition (44,99 Euro UVP), gibt es auch eine Deluxe Edition (74,99 Euro UVP). Letzteres bietet folgende Inhalte:

Das Spiel

Zugang zur einer 7-Tage-Beta Findet im April statt Umfasst den Sandbox-Modus

72 Stunden früheren Zugang zum Story-Modus

Drei später erscheinende und kostenpflichtige DLCs

Digitale Novelle „Warm Flesh“

Digitales Artbook und Soundtrack

Derzeit ist noch kein Release-Termin für Xbox Series X/S und PlayStation 5 bekannt. Die Webseite von „Frostpunk 2“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung