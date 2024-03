Tales of Kenzera: ZAU – Gameplay-Trailer

Während des Xbox Partner Preview Showcase haben EA Originals und Entwickler Surgent Studios einen neuen Trailer von „Tales of Kenzera: ZAU“ gezeigt. Dieser zeigt neue Szenen mit Gameplay und mehr von der Reise des Hauptcharakters Zau durch die mystischen Länder von Kenzera.

Der Trailer wird vom Surgent-Studios-Gründer und BAFTA-nominierten Schauspieler Abubakar Salim erzählt und gibt einen tieferen Einblick in die Fähigkeiten der Sonnen- und Mondmasken. Jede Maske besitzt eine einzigartige kosmische Kraft, die verbessert werden kann, um neue Fähigkeiten freizuschalten, mit denen man Feinde besiegen und neue Pfade im Spiel erkunden kann.

Das Spiel ist inspiriert von Abubakars persönlicher Reise, die sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an Abubakars Vater und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht.

„Tales of Kenzera: ZAU“ erscheint am 23. April 2024 für PC (Steam, EGS und EA App), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und umfassen zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können, sowie die visuelle Effektvariante „Kalungas Segen“ und den digitalen Begleitcomic „Seelenwanderer“, der Spieler:innen tiefer in die Geschichte von Kenzera eintauchen lässt.

Quelle: Pressemitteilung