Commandos: Origins – Neuer Trailer zeigt die Schauplätze

Im Zuge der GDC 2024 haben die Teams von Kalypso Media und Claymore Game Studios einen neuen Trailer von „Commandos: Origins“ präsentiert. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf die unterschiedlichen Level des Echtzeittaktik-Stealth-Spiels.

„Bei der Entwicklung von Commandos: Origins haben wir die Geschichte der Originalspiele und die Authentizität des Settings des Zweiten Weltkriegs ganz besonders berücksichtigt. Unsere Missionen sind von realen Ereignissen, Schauplätzen und Schlachten inspiriert und für eine Vielzahl an taktischen Ansätzen der Spieler:innen ausgelegt. Wir wissen, dass die Fans der Serie hohe Erwartungen an Commandos: Origins haben und wir geben unser Bestes, diese Erwartungen mit unserem Engagement für ein großartiges ‚Commandos‘-Erlebnis zu erfüllen“, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios.

Das Spiel soll noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zudem ist auch ein First-Day-Release im Xbox Game Pass für Konsole und PC geplant. Käufer erwarten eine Handlung, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist und sich über 10 Missionen erstreckt. Die Kampagne soll detaillierte, abwechslungsreiche und interaktive Umgebungen bieten, die auch mehrere Lösungsansätze zulassen. Ob Schleichen, Klettern oder die Nutzung unterschiedlicher Fahrzeuge, jede Mission bietet verschiedene Wege zum Missionserfolg.

Weiterhin können sich interessierte Spieler für Playtests anmelden. Mehr dazu findet ihr bei uns (siehe hier) und auf der Homepage des Spiels: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung