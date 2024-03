Alone in the Dark – Launch-Trailer

Das Survival-Horror-Spiel „Alone in the Dark“ ist heute für PC; Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Mit dem Launch-Trailer stimmen THQ Nordic und das in Schweden ansässige Entwicklerstudio Pieces Interactive auf die Atmpshäre des Spiels ein.

In „Alone in the Dark“ schlüpft ihr in die Rolle einer der beiden spielbaren Protagonisten und begebt euch in ein düsteres Szenario, welches 1920 stattfindet. Euer Ziel ist es, das Geheimnis von Derceto Manor zu lüften, einem Heim für Geisteskranke, in dem etwas Unheimliches lauert. Während eures Abenteuers werdet ihr auf seltsame Bewohner, albtraumhafte Welten und gefährliche Monster treffen.

Die Grenzen zwischen Realität, Mysterium und Wahnsinn werden verwischen, und ihr müsst lernen, wem ihr vertrauen könnt und welche Schritte ihr als nächstes unternehmen werdet. Die Szenen variieren, je nachdem, ob ihr als Emily oder Edward spielt. Dadurch soll es sich auch lohnen, beide Perspektiven in zwei Durchläufen zu erleben.

Quelle: Pressemitteilung