Windblown – Gameplay-Trailer

„Windblown“ entsteht derzeit bei Motion Twin, das Indie-Entwicklerteam hinter „Dead Cells“, und soll dieses Jahr in die Early Access-Phase auf Steam gehen. Allein oder im Online-Koop (bis zu drei Spieler) geht es in eine Welt, die aus sich ständig verändernde Inseln am Himmel besteht. Dort gilt es diverse Waffen einzusetzen, um die Sentinels zu vernichten.

Mit Sprüngen wird der Spieler zwischen schwebenden Inseln und Plattformen hin- und hergeschleudert, weicht tödlichen Angriffen der Sentinels aus und bewegt sich auf die nächste unausweichliche Begegnung zu. Vom ersten Sprung ins Autumn-Biom und darüber hinaus müssen die Spieler zahllose Gegner besiegen und dabei verschiedene Objekte (Weapons, Trinkets, Gifts und Fish) einsammeln, die dann dabei helfen, das volle Potenzial ihres Leapers zu entfalten.

Weitere Informationen über das schnelle Action-Roguelite „Windblown“ gibt es auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und auf Steam (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung