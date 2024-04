Flintlock: The Siege of Dawn – Entwicklervideo „Composing Vengeance“

Während des allerersten The Triple-i Initiative-Showcase präsentierten Kepler Interactive und Entwicklerstudio A44 Games einen neuen Trailer von „Flintlock: The Siege of Dawn“. Dieser wirft einen Blick hinter die Kulissen der Musik und des Soundtracks des Spiels.

Das Action-RPG „Flintlock: The Siege of Dawn“ befindet sich derzeit für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung. Nach offiziellen Angaben soll die Veröffentlichung im kommenden Sommer stattfinden. Genauere Angaben gibt es soweit noch nicht. Zudem wird der Titel auch am ersten Tag via Xbox Game Pass erhältlich sein.

Die Webseite zum Titel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Ingame-Material von dem Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung