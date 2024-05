MultiVersus – Bildmaterial zeigt Joker

Im kommenden Plattform-Kampfspiel „MultiVersus“ werden diverse Superhelden und -schurken aus verschiedenen „Warner Bros. Discovery“-Franchisen mittmischen. Mit dabei ist auch DC-Superschurke Joker, den Warner Bros. Games jetzt mit zwei neuen Trailern vorgestellt hat.

Joker ist Teil der Magier-Charakterklasse und verfügt über eine Vielzahl von diabolischen Werkzeugen, die dem Clownprinzen des Verbrechens alle Ehre machen. Unter anderem können sich Spieler auf eine in eine Waffe verwandelte Hüpfstange, federgespannte Boxhandschuhe, einen Raketenwerfer und vieles mehr freuen. Der Trailer stellt zudem auch zwei Charakterskins des Jokers vor: „The Batman Who Laughs“ und „The Dark Prince Charming“.

Das kostenlose Kampfspiel „MultiVersus“ wird von Player First Games entwickelt und erscheint am 28. Mai 2024 für PC (Steam und EGS) Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Titel verfügt über vollständige Crossplay- und Crossprogression-Unterstützung. Die Webseite von „MultiVersus“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung