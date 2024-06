God of War Ragnarök – Release-Termin und Trailer der PC-Version

Im November 2022 veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Entwickler Santa Monica Studio das Action-Adventure-Spiel „God of War Ragnarök“ für PlayStation-Konsolen. Im Rahmen des State of Play-Events von Sony, wurde jetzt die PC-Version offiziell angekündigt. Diese entsteht in Zusammenarbeit mit Jetpack Interactive und soll am 19. September 2024 erscheinen (Steam und EGS). Das Team von Jetpack Interactive hat bereits an der PC-Version von „God of War“ (2018) mitgewirkt.

Die PC-Version wird bei der Veröffentlichung alle Aktualisierungen beinhalten, einschließlich eines „Neues Spiel+“-Modus und dem DLC „God of War Ragnarök: Valhalla“. Des Weiteren unterstützt die PC-Version NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) und Intel XeSS (Xe Super Sampling). Zu den weiteren Features gehört der Support von 4K-Auflösung sowie Widescreen-Panoramen mit Ultra-Widescreen-Unterstützung in 21:9 und Super-Ultra-Widescreen-Unterstützung in 32:9.

Der Release des Spiels findet als Standard und Digital Deluxe Edition via Steam und EGS statt. Folgendes Boni erwarten euch in der Digital Deluxe Edition:

God of War Ragnarök – Digital Deluxe Edition – Boni

Kratos‘ Düstertal-Rüstung

Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen

Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt

Offizieller digitaler Soundtrack des Spiels

Digitales „Dark Horse“-Mini-Artbook

Vorbesteller erhalten als Preorder-Bonus die Kratos‘ Schneewehe-Rüstung und Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock (kosmetisch).

Quelle: PlayStation Blog (siehe hier)