Silent Hill 2 – Release-Termin, Gameplay-Video und weitere Informationen

2022 kündigten Konami und Bloober Team das Remake „Silent Hill 2“ erstmals an (siehe hier). Knapp zwei Jahre später steht jetzt der Release-Termin für PlayStation 5 und PC fest. So erscheint das Horrorspiel am 08. Oktober 2024 für die Konsole aus dem Hause Sony und PC (Steam). Neben dem passenden Trailer zu dieser Bekanntgabe, gab es auch ein Gameplay-Material sowie weitere Einblicke in den Entwicklungsprozess.

Das Remake wird keine 1-zu-1 Umsetzung. Während es in unterschiedlichsten Bereichen Verbesserungen, Anpassungen oder Änderungen gibt, soll das Herz und der Stil des Originals beibehalten werden. Auch wenn sich der Schauplatz einiger Ereignisse ändert oder neue Orte eingeführt werden, soll die Auswirkung auf die Handlung gleichbleiben. Fans sollen sich wie „zu Hause fühlen“. Des Weiteren gibt es auch Änderungen im Bereich Kampf. Sie sollen so konzipiert sein, dass sie verschiedene Herangehensweisen ermöglichen. Passend wurde das Arsenal an Spieleraktionen erweitert.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen James und Maria. Für das Remake hat das Entwicklerteam Luke Roberts und Salóme Gunnarsdóttir rekrutiert, die jetzt in die Rollen der beiden Originalfiguren schlüpfen. Dabei leihen sie nicht nur ihre Stimmen den Charakteren, sondern mit Hilfe von Motion-Capture-Technologie sollen auch die Gefühle glaubwürdig im Spiel ausgedrückt werden.

„Silent Hill 2“ erscheint als Standard und Deluxe Edition. Letzteres bietet diverse, digitale Boni. Hier die Übersicht, inklusive Vorbestellerbonus:

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: PlayStation Blog (siehe hier)