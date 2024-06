Romancing SaGa 2 erscheint im Oktober als Remake

„Romancing SaGa 2“, der Klassiker, der 1993 in Japan über 1 Million Mal verkauft wurde, kehrt im Oktober als HD-Remake zurück. Entwickelt wird „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ vom Team hinter „Trials of Mana“. Wie Square Enix mitteilte, wurde das Spiel von Grund auf neu entwickelt. Einen ersten Einblick in das kommende Remake, gewährt der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

In „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ begebt ihr euch auf ein Abenteuer, das mehrere Generationen umspannt, um euer Kaiserreich zu schützen und zu erweitern. Nachdem eure Heimat von einem der legendären Sieben Helden angegriffen wurde, erwartet euch eine verzweigte Geschichte von Rache und Wiedergutmachung. Es handelt sich dabei um eine eigenständige Geschichte. So können auch Neueinsteiger in die „SaGa“-Reihe einsteigen.

Das Spiel bietet sowohl die Originalmusik als auch neu arrangierte Kompositionen des von Kenji Ito, der für seine Arbeit an der „SaGa-Reihe“ und der „Mana“-Reihe bekannt ist. Das Remake beinhaltet laut Square Enix japanische und englische Sprachausgabe.

„Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ wird als Einzelhandelsversion für Nintendo Switch und PlayStation 5 erhältlich sein. Digital wird das Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und über Steam für PC erscheinen. Die Veröffentlichung erfolgt am 24. Oktober 2024.

