MIO: Memories in Orbit – Metroidvania für PC und Konsolen angekündigt

Focus Entertainment Publishing und Entwickler Douze Dixièmes haben vor kurzem „MIO: Memories in Orbit“ angekündigt. Das im Metroidvania-Genre angesiedelte Spiel soll 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

In dieser Sci-Fi-Odyssee schlüpfen Spieler i die Rolle des Roboters MIO. Ihr wacht auf der Arche, ein gigantisches, labyrinthartiges Raumschiff, auf, das ziellos durch den Weltraum treibt. Dieses riesige technologische Schiff, dessen ursprünglicher Zweck unbekannt ist, liegt nun als Trümmerfeld da, überwuchert von üppiger Vegetation und abtrünnigen Maschinen.

Begebt euch ins Herz des technologischen Labyrinths, um MIOs verlorene Erinnerungen wiederzubeleben, während ihr den Roboter durch die Weiten der Arche führt. Schaltet neue Kräfte und Fähigkeiten frei, um neue Bereiche zu erkunden, kämpft gegen ein Bestiarium und lüfte die Geheimnisse des Raumschiffs.

“Die Focus-Teams freuen sich über die erneute Zusammenarbeit mit einem internen Studio: Douze Dixièmes”, bekundet John Bert, Managing Director von Focus Entertainment Publishing. “Sein talentiertes Entwicklerteam beweist immer wieder neuen Einfallsreichtum und eine unvergleichliche künstlerische Handschrift, die uns schon bei Shady Part of Me begeistert hat und auch in diesem Metroidvania mit seiner einzigartigen Atmosphäre glänzen wird. Wir freuen uns darauf, mehr über MIO und seine Welt zu enthüllen und mitzuerleben, wie die Spieler in dieses wunderbare Erlebnis eintauchen.”

“Als Partnerstudio von Focus Entertainment freuen wir uns sehr über diese neue Zusammenarbeit”, sagt das Team von Douze Dixièmes. “Als Publisher sind sie immer da, um uns bei unseren Ideen zu unterstützen und uns dabei zu helfen, die Metroidvania-Formel weiterzuentwickeln. Nach mehreren Jahren der Entwicklung sind wir sehr stolz auf das, was MIO: Memories in Orbit dem Genre zu bieten hat, und dieser erste Trailer ist der Beweis dafür. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern in den kommenden Monaten noch mehr zeigen zu können.“

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von „MIO: Memories in Orbit“ (siehe hier) und auf der Steam-Seite des Spiels (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung