Flintlock: The Siege of Dawn – Story-Trailer

Der Release des Action-RPGs „Flintlock: The Siege of Dawn“ rückt immer näher. Passend bieten Kepler Interactive und das neuseeländische Entwicklerstudio A44 Games weitere Einblicke in die Geschichte des Spiels. Weiterhin steht eine Demo-Version auf Steam zum Download bereit, die die Welt von Kian vorstellt und einen Vorgeschmack auf das Abenteuer gibt.

Als Nor werden die Spieler zusammen mit einem geheimnisvollen, aber mächtigen fuchsartigen Gott namens Enki arbeiten, um Rache an den mächtigen Göttern zu nehmen, die drohen, die Ländereien von Kian zu zerstören. Von Uru, dem großen geflügelten Wächter der Tür zur Unterwelt, bis hin zu der mehrarmigen Rammuha, die die explosive Kraft des Schießpulvers verachtet und fürchtet, muss Nor ihr gesamtes Arsenal an Axtschlägen, Steinschlosswaffen und Enkis verheerender Magie entfesseln, um gegen die überwältigenden Mächte zu bestehen und Frieden in die Welt von Kian zurückzubringen.

„Flintlock: The Siege of Dawn“ erscheint am 18. Juli 2024 und kann jetzt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (über Steam und EGS) vorbestellt werden. Ab dem ersten Tag ist es auch mit dem Xbox & PC Game Pass verfügbar. Die Webseite zum Titel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Ingame-Material von dem Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung