Harry Potter: Quidditch Champions – Gameplay veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment hat den offiziellen Gameplay-Trailer namens „Willkommen Schüler!“ für das bevorstehende Spiel „Harry Potter: Quidditch Champions veröffentlicht“, das im September erscheinen wird.

Der Gameplay-Trailer stellt sowohl den Einzelspieler-Karrieremodus als auch den Online-Wettkampfmodus des Spiels vor. Er zeigt zudem erstmals den Charaktereditor sowie einige der spielbaren Charaktere wie Ron Weasley und Draco Malfoy. Ihr erhaltet außerdem einen Eindruck von den verschiedenen magischen Arenen, die an ikonischen Orten der Zauberwelt angesiedelt sind, wie das Quidditch-Weltcup-Stadion.

Vorbestellmöglichkeiten, Boni und Deluxe Edition

Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 03. September 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam und Epic) in den digitalen Standard- und Deluxe-Editionen. Die physische Deluxe Edition wird am 8. November 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One erhältlich sein. Die Edition für das Nintendo Switch-System wird Weihnachten 2024 veröffentlicht. Einen konkreten Termin für die Nintendo Switch-Version gibt es noch nicht.

Ab sofort können Fans die digitalen Editionen von „Harry Potter: Quidditch Champions“ für Xbox Series X|S, Xbox One und PC vorbestellen. Die digitale Standard Edition ist für 29,99 EUR (UVP) erhältlich, während die digitale und physische Deluxe Edition jeweils für 39,99 EUR (UVP) angeboten werden. Für Vorbesteller gibt es als Bonus den „Bester Feuerblitz“-Besen-Skin.

Die Deluxe Edition enthält das Basisspiel sowie exklusive Haus-Packs für Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor. Jedes Haus-Pack umfasst einen speziellen Besen-Skin, eine Hogwarts-Reise-Schuluniform und ein Hauswappen-Emblem. Zudem beinhaltet die Deluxe Edition 2.000 Gold, die im Spiel durch Fortschritt verdient werden können.

PlayStation Plus-Vorteil: „Harry Potter: Quidditch Champions“ im September Kostenlos

Vom 3. bis 30. September 2024 ist die Standard Edition von Harry Potter: Quidditch Champions für alle Personen mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Während dieses Zeitraums erhalten Mitglieder auch den „Bester Feuerblitz“-Besen-Skin als einlösbares Paket und behalten den Zugang zum Spiel während der gesamten Laufzeit ihrer Mitgliedschaft.

Quelle: Pressemitteilung