Tarsier Studios und THQ Nordic – Ein düsterer Teaser zu einem unbekannten Spiel

Tarsier Studios hat sich mit „Little Nightmares“ und dessen Fortsetzung einen Namen gemacht. „Little Nightmares“, das 2017 veröffentlicht wurde, führte die Spieler in die beunruhigende Welt von Six, einem kleinen Mädchen in einem gelben Regenmantel, das in einer albtraumhaften Umgebung gefangen ist.

Der Nachfolger, „Little Nightmares II“, erschien 2021 und setzte die Geschichte fort. Diesmal schlüpften die Spieler in die Rolle von Mono, einem Jungen mit einer Papiertüte auf dem Kopf, der zusammen mit Six versucht, einer noch furchterregenderen Welt zu entkommen.

Bekanntlich entwickeln Tarsier Studios nicht den dritten Teil der Reihe. Stattdessen widmen sie sich einem neuen Projekt, das bislang noch keinen Namen trägt. THQ Nordic präsentierte im Rahmen ihres hauseigenen Showcases einen ersten Teaser zum kommenden Spiel, der ziemlich düster ausfiel. Details gibt es jedoch noch nicht. Auf der „Gamescom Opening Night Live“ möchten THQ Nordic und Tarsier Studios ihr neuestes Werk enthüllen.

Quelle: Pressemitteilung