Terminator: Survivors – Early Access startet erst 2025

Wie Nacon und Nacon Studio Milan vor kurzem bekannt gaben, wurde der Start der Early Access-Phase von „Terminator: Survivors“ in das nächste Jahr verschoben. Ursprünglich sollte das Open-World-Survival-Spiel am 24. Oktober 2024 als Early Access-Version auf PC (Steam) verfügbar werden. Die Entwicklungsteams möchten mehr Zeit investieren, um eine post-apokalyptische Welt zu schaffen, die dem Franchise gerecht wird und ein Erlebnis zu bieten, das die Erwartungen der Fans vollkommen erfüllt.

Marco Ponte, CEO und Creaive Director von NACON Studio Milan, sagt dazu: „Diese Verschiebung des Veröffentlichungstermins war eine schwierige Entscheidung. Wir werden diese zusätzliche Zeit nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Vision der post-apokalyptischen Welt von Terminator das erwartete Qualitätsniveau erreicht.

Im Namen des Teams von NACON Studio Milan möchte ich allen Spieler:innen und Fans des Franchise für ihre begeisterten Reaktionen auf Terminator: Survivors danken. Wir sind äußerst stolz darauf an einem so ikonischen Franchise wie Terminator zu arbeiten und freuen uns, bald mehr davon zeigen zu können. Vielen Dank für die Unterstützung. We will be back.“

Hier findet ihr „Terminator: Survivors“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel, das für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt wird, gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung