Age of Mythology: Retold – gamescom-Trailer

In zwei Wochen wird „Age of Mythology: Retold“ offiziell erscheinen. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, wurde während der Opening Night Live ein neuer Trailer gezeigt. Im Mittelpunkt steht Arkantos, der Held der über 50 Kampagnenmissionen des Spiels.Neben mythologische Magie zeigt der Trailer auch das bacchantische Chaos, das im letzten Wonder Age herrscht, einer neuen Ergänzung zu Retold.

„Age of Mythology: Retold“ erscheint am 04. September 2024 für PC und Xbox Series X/S. Der Advanced Access beginnt am 28. August 2024 um 02:00 Uhr für diejenigen, die die Premium Edition vorbestellen. Am Release-Tag wird das Strategiespiel auch mit dem Xbox Game Pass für PC, Cloud und Konsole verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung