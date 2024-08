Unknown 9: Awakening – Release-Termin, Editionen und Live-Action-Trailer

Während des gamescom Opening Night Live-Streams präsentierten Bandai Namco Entertainment und Enwickler Reflector Entertainment einen Live-Action-Trailer von dem narrativen Action-Adventure „Unknown 9: Awakening“.

In dem Trailer bereitet sich Protagonistin Haroona, gespielt von Anya Chalotra, darauf vor, ihre Kräfte zu erwecken. Haroona ist eine junge, mächtige Frau mit einer besonderen Verbindung einer mysteriösen Paralleldimension, dem Bruch. Von dieser kann sie unglaubliche Kräfte ziehen, die sie zum Schutz der bestgehüteten Geheimnisse der Menschheit verwenden muss.

Des Weiteren gaben die Verantworlichen bekannt, wann das Third-Person-Spiel offiziell erscheinen wird. So findet die Veröffentlichung am 18. Oktober 2024 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Spieler haben die Wahl zwischen folgenden Editionen:

Standard Edition

Hauptspiel

Vorbestellerbonus kosmetischer DLC (bei teilnehmenden Händlern)

Deluxe Digital Edition

Hauptspiel

Vorbestellerbonus: kosmetischer DLC (bei teilnehmenden Händlern)

Alle DLCs

Unknown 9: Awakening – Collector’s Edition

Hauptspiel

Vorbestellerbonus: kosmetischer DLC (bei teilnehmenden Händlern)

alle DLCs

Quaestor-Tagebuch

Haroonas Metall-Amulett

Sammler-Münze

Metal Case

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

