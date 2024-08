The Stone of Madness – Ein Story-Trailer von der gamescom 2024

Das Entwicklerstudio The Game Kitchen hat jetzt in Zusammenarbeit mit Publisher Tripwire Presents einen neuen Trailer von „The Stone of Madness“ veröffentlicht. Das taktische Stealth-Adventure spielt in einem spanischen Irrenhaus des späten 18. Jahrhunderts. In den Mittelpunkt der Geschichte rücken fünf mysteriöse Charaktere, die unter verschiedenen Vorwänden dort eingesperrt wurden. Von Wahnsinn und Verzweiflung geplagt, müssen sie einen Ausweg aus der Gefangenschaft finden.

Dabei setzen die Entwickler auf Stealth- und Strategie-Elemente. Jeder Charakter beginnt das Spiel mit verschiedenen Traumata und Phobien. Die geistige Gesundheit kann sich je nach Spielverlauf verschlechtern. Allerdings können die Charaktere auch positive Fähigkeiten freischalten oder die negativen Auswirkungen auf ihre geistige Gesundheit umkehren, indem sie im gesamten Kloster verstreute Steine finden, die besondere Eigenschaften haben.

„The Stone of Madness“ soll 2025 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung