Call of Duty: Black Ops 6 – Liberty Falls zeigt sich im Cinematic-Trailer

Beim „Call of Duty: Next“-Event, das am 28. August stattfindet, werden weitere Details zum kommenden Zombie-Modus des bald erscheinenden Shooters „Call of Duty: Black Ops 6“ enthüllt. Bereits vor dem Event veröffentlichte Activision einen Trailer, der euch auf den neuen Modus einstimmen soll. Dabei handelt es sich um einen cineastischen Trailer, der euch nach Liberty Falls entführt, einer der neuen Zombie-Maps.

Liberty Falls, eine einst malerische Stadt in West Virginia, ist jetzt das Epizentrum eines apokalyptischen Ausbruchs des Dunkeläthers. Das einst friedliche Städtchen wurde vollständig vom Chaos überrannt, und die Auswirkungen eines zweiten, gleichzeitigen Dimensionsbruchs sind verheerend. Der Großteil der lokalen Bevölkerung hat den Ausbruch nicht überlebt und ist den dunklen Mächten erlegen, die nun durch die Straßen kriechen.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Vorbesteller können am 30. August in die Beta reinschnuppern. Die weiteren Termin haben wir hier für euch aufgelistet.