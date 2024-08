Visions of Mana – Launch-Trailer

Heute erscheint das Action-RPG „Visions of Mana“ auf PC (Microsoft Store und Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel erzählt als nächster Hauptteil der „Mana“-Reihe eine gänzlich neue Geschichte. Spieler folgen der Reise von Val, einem neu ernannten Seelenwächter, der seine Kindheitsfreundin Hina, die Geweihte des Feuers, zum Mana-Baum begleitet, um dem Mana-Fluss neues Leben einzuhauchen.

„Es ist aufregend, Spieler*innen nach 15 Jahren einen neuen Teil der Mana-Reihe zu präsentieren“, sagt der Produzent der Mana-Reihe, Masaru Oyamada. „Wir hoffen, dass die Fans sich genauso sehr auf die Rückkehr in die Welt von Mana freuen wie wir. Wir haben hart dafür gearbeitet, dass sich dieser neue Teil für bestehende Fans wie eine Rückkehr nach Hause anfühlt, aber gleichzeitig auch neue Spieler*innen willkommen heißt. Wir hoffen, dass ihr mit der Geschichte, die Val und seine Freunde in einer Welt erwartet, in der überall die Elementargeister zu spüren sind, viel Spaß haben werdet.“

Wer „Visions of Mana „vor dem Kauf der Vollversion ausprobieren möchte, kann eine kostenlose Demo herunterladen, die auf allen Plattformen verfügbar ist. Spieler, die über Speicherdaten aus der Demo verfügen und die Vollversion erwerben, erhalten drei Waffen für Val – Gladius, Falx und Hornlanze – wenn sie in der Vollversion ein neues Spiel beginnen und Kapitel 1 erreichen, in dem Val spielbar wird.

Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung