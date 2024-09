Assassin’s Creed Shadows – Neuer Trailer zeigt mehr von der Spielwelt

Im neusten Trailer rückt Ubisoft die Spielwelt von „Assassin’s Creed Shadows“ in den Mittelpunkt. Passend wurde im Ubisoft-Blog ein Beitrag veröffentlicht, der mehr Details über die Gestaltung der Spielwelt verrät, inklusive Ray-Tracing und Micro Polygon Technologie. Hier findet ihr den Beitrag: KLICK!

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für PC (Ubisoft Store und EGS), Amazon Luna, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem wird „Shadows“ auch via Ubisoft+ verfügbar. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder mit der Ultimate Edition kann man bereits drei Tage früher, am 12. November 2024, spielen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel über die Editionen, gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung