Worship – Gameplay-Video

Die Entwickler von Chasing Rats Games präsentierten jetzt ein Gameplay-Video von ihrem „Pikmin“-inspirierten Online-Multiplayer-roguelite „Worship“. In dem Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über das Ende der Welt. Es liegt an euch, Normalsterbliche dazu zu inspirieren, Roben anzuziehen und fröhlichen Anhänger zu werden, die bereit sind, sich unsichtbaren eldritischen Göttern zu opfern, um die Endzeit herbeizuführen.

In dem Spiel, was mit bis zu vier Spielern in Koop-Modus gespielt werden kann, braucht jeder gute Anführer eine Anhängerschaft. Je größer die Gefolgschaft, desto mächtiger werdet ihr. Nachdem ihr Anhänger bekehrt habt, verbreitet ihr euren Einfluss und gewinnt Macht, indem ihr Opfer darbringt, Rätsel löst und Feinde tötet. Zeichnet mächtige Ritualstätten mit eurem Blut – oder dem eurer Anhänger – und nutzet diese dynamischen Blutstätten, um ketzerische Gegner grausam zu vernichten. Erfüllt die Aufträge der Götter, um noch mehr Macht über diejenigen zu erlangen, die sich euch widersetzen.

„Worship“ soll für PC und Konsolen erscheinen. Aktuell konnten wir nicht herausfinden, für welche Konsolen das Spiel auf den Markt kommen wird. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung