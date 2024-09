Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged Edition – Switch-Release verschoben

Eigentlich sollte „Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged Edition“ morgen für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Wie jetzt Revolution Software mitteilte, wurde die Nintendo Switch-Version in den Oktober 2024 verschoben. Der Release für die anderen Plattformen ist unverändert. Einen neuen, genauen Release-Termin der Switch-Fassung gibt es noch nicht.

„Broken Sword: The Shadow of the Templars“ erschien ursprünglich 1996 für PC und PlayStation. Die überarbeitete Version, die den Titel „Reforged Edition“ trägt, soll den Wurzeln des klassischen Point-and-Click-Gameplays treu bleiben. Als Spieler werdet ihr Rätsel lösen, Hinweise sammeln und mit einer Vielzahl von Charakteren interagieren.

Zudem wurden alle Dialoge vollständig neu synchronisiert, und die Grafik erstrahlt nun in einer komplett überarbeiteten 4K-Auflösung. Auch das Audioerlebnis wurde verbessert: Der Soundtrack, der vom renommierten Komponisten Barrington Pheloung stammt, wurde ebenfalls komplett überarbeitet.

Quelle: Pressemitteilung