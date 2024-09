Murder On Space Station 52 – Launch-Trailer

Ab heute ist das Point-&-Click-Mystery-Adventure „Murder On Space Station 52“ für PC erhältlich. Passend veröffentlichen Solo-Entwickler Made From Stings und Publisher Dionous Games einen neuen Trailer. Das Spiel selbst kostet 14,99 Euro (UVP). Eine Version für Nintendo Switch sowie PlayStation- und Xbox-Konsolen soll zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt folgen.

In dem Spiel findet ihr euch in einer Sci-Fi-Noir-Welt wieder, in der der „Schlüsselbundmörder“ sein Unwesen treibt. In der Rolle von Edward Locke, einem neuen Mechaniker, strandet ihr auf einer mysteriösen Raumstation. Die Station ist von ebenso seltsamen Bewohnern bevölkert, darunter auch einem, der eine morbide Vorliebe dafür hat, Leichen mit in ihre Wunden gesteckten Schlüsseln zu hinterlassen. Edward beginnt, eine Ermittlungs-Pinnwand mit Verdächtigen zu füllen und versucht, Zusammenhänge zu erkennen und den Schlüsselbund-Killer zu entlarven.

Die Webseite von „Murder On Space Station 52“ gibt es hier: KLICK! Weiterhin steht eine Demo-Version auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) zum Download bereit. Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung